29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Gök Meydanında Çelenk Sunma Töreni Düzenlendi

BİTLİS (Habermetre) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yılı kutlamaları kapsamında Gök Meydanında düzenlenen törende, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Bitlis Belediyesi Başkanı Nesrullah Tanğlay, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene Vali Oktay Çağatay ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile birlikte Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Vali Yardımcısı Furkan Seyman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kadir Serdar Yoldaş, Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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