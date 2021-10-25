29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel PUBG Mobile Görkemli Milli Bayram Etkinliği başladı!

Mobil oyun devi Cumhuriyet coşkusunu unutmadı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel PUBG Mobile Görkemli Milli Bayram Etkinliği oyun içi sürpriz ödüller ile başladı. PUBG Mobile geliştiricileri etkinliğin detaylarını ve kalıcı olarak açabileceğiniz yeni kostümleri sosyal medya hesabından paylaştılar!

Yapılan etkinliğin tek ödülü oyun içi etkinlikler de değil, başarılı mobil oyun oyuncularına iPhone 13 gibi ödüller dağıtmaya da hazırlanıyor. Ödülü kazanmak için yapmanız gereken tek şey oyuniçi etkinlikten çekilişe katılmak!

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