29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa mesajında, kurtuluş mücadelesi sonucunda varlığını ilelebet devam ettirme hürriyetini elde eden Türk milletinin, cumhuriyetin kuruluşuyla daha da güçlendiğini ve geleceğe güvenle ve emin adımlarla ilerlediğini aktardı.

Cumhuriyetin ilelebet yaşatılacağını ifade eden Karamustafa, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış olan Türk milleti, en zor durumlarda bile hızla toparlanarak ayağa kalkabilmiş ve daha güçlü olarak tarih sayfasında yer alabilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında başlatılan kurtuluş mücadelesinde kadını erkeği, yaşlısı genci, askeri sivili demeden topyekun cephede yer alan bu millet, hürriyeti, istiklali, bayrağı ve ezanı dahil tüm milli ve manevi değerleri uğruna canını seve seve feda etmekten kaçınmamış, vatan yoksa hürriyet ve bağımsızlık da yok anlayışı içerisinde mücadele etmesini bilmiştir. Cumhuriyet, Türk milleti için en büyük kazanımlardan biridir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu kutlu bayram vesilesiyle bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman ecdadımız ile bu vatan uğruna canını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ise cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecan içinde kutladıklarını aktardı.

Cumhuriyetin ilanının Türk milletinin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu vurgulayan Güney, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz verilmeyeceğini kaydetti.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de cumhuriyetin her türlü imkansızlığa rağmen çok ağır bedeller ödenerek kazanıldığını belirtti.

Büyüksimitci, "Cumhuriyet ile Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürüme kararlılığıyla daha büyük mesafeler alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise cumhuriyetin, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, Türk milletinin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma kararlılığının gurur verici eseri olduğunu anlattı.

Haberi Kaydet