29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
KONYA (AA) - Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törende ilk olarak Konya Valisi Vahdettin Özkan ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay anıta birer çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi.
Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, gaziler, askerler, öğrenciler, sendika temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.