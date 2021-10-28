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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, 29 Ekim 1923 ruhunun bağımsızlıkla yoğrulmuş, vatan ve bayrak sevdalısı aziz Türk milletinin hakimiyetini tüm dünyaya ilan ettiği günün adı olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vatanseverlerin canlarını ortaya koyarak yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin "Cumhuriyet" ile taçlandığını ifade eden Vali Aktaş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zalimin işgaline dur diyen, topraklarını canından aziz bilen kahraman aziz Türk milletinin emaneti olduğunu vurguladı.

Geçmişten bugüne Türk milletinin tüm saldırılara ve baskılara rağmen yürüdüğü bu kutlu yolun asla unutulmaması gerektiğine işaret eden İlhami Aktaş, şunları aktardı:

"Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' şiarıyla kat ettiğimiz merhaleler ülkemizi dünyanın saygın ülkeleri arasına taşımıştır. Birlik ve beraberliğimizin teminatı olan cumhuriyetin, güçlü ve demokratik bir devlet yapısıyla geleceğe taşınması hepimizin vazifesidir. Tarihte eşine az rastlanır bir mücadelenin sonunda ilan edilen cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularla kutluyor, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanları ile eşsiz fedakarlıklarıyla tarihimizin ve milletimizin gönlünden hiç silinmeyecek izler bırakan aziz şehit ve kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyorum."

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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