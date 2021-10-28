29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yel, masajında, bugün ülkenin her köşesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümünü büyük bir coşku ve kıvançla idrak etmenin haklı gurur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış bir bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ardından kurulduğunu bildiren Yel, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletin ortak eseri olduğunu kaydetti.

Yel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, milletimizin ve ülkemizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak, hepimizin ortak görevidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının üstün gayret ve fedakarlıklarla kurdukları bağımsızlığımız ve geleceğimizin sembolü Cumhuriyet'imizi korumak, ecdadımızın mirasına sahip çıkmak, onu gelecek nesillere aktarmak için milletimizin her bir ferdi, dün olduğu gibi bugün de aynı ruh ve kararlılıkla mücadele edecektir.

Türkiye'nin gelişmiş bir demokrasi haline gelmesi için temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesinin, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesinin taşıdığı önem inkar edilemez. Demokrasimizin kalitesinin yükseltilmesi, ülkemizde gerçek barış ve huzurun yakalanmasının yanı sıra, istikrar, refah ve güvenliğin de teminatı olacak muasır medeniyet hedefi yeni Türkiye vizyonu ile yakalanmış olacaktır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına, hem 2023 hedeflerimize ulaşmış, hem de birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi en üst seviyeye çıkarmış olarak gireceğimize inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve şükran ve minnetle anıyor, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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