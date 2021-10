29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'MIZIN 98. YILI KUTLU OLSUN - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'MIZIN 98. YILI KUTLU OLSUN Ülkemizin, halkın iradesiyle yönetilmesi için Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 29 Ekim 1923'te "Cumhuriyet" rejiminin kabul edilmesinin 98. Yılı'nı büyük bir coşku, mutluluk ve gururla kutluyoruz. Milletimizin verdiği Kurtuluş Savaşı mücadelesinin eseri olan modern Türkiye'nin irade ve kaderinde yine milletimizin söz sahibi olmasını sağlayan Cumhuriyet rejimi bugün 98 yaşında. Kurtuluş Savaşı'mızdan bugüne çağdaş cumhuriyetimizi kurmak ve yaşatmak, geleceğe taşımak için yaşayan ve şehit olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızın vatan topraklarımızda milletimizin elleri üzerinde bilimin, barışın, kardeşliğin rehberliğinde ilelebet dalgalanması için 98 yıldır demokrasimize yönelik her türlü kalkışma hüsrana uğramıştır. Halkımızın her bireyi, Cumhuriyeti'mizin ilelebet yaşaması için üzerine düşen sorumluluk ve görevleri her zaman hatırlayarak yaşamalıdır. Bizler, sualtı topluluğu üyeleri olarak ülkemizi sağlam bedenler üzerinde çağdaş fikirlerle geleceğe emin adımlarla taşımak için çalışıyoruz. ve çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu olarak sualtı topluluğu üyelerimizin, Türkiye ve KKTC'deki tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en samimi duygularla bir kez daha kutluyoruz. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

