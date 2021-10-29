29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kuzey Makedonya'da coşkuyla kutlanıyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Üsküp Şubesi'nin, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği himayesinde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birçok etkinlik yapılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, Kuzey Makedonya'da 1884 yılında kurulan ve ilk Türk okulu olma özelliğini taşıyan Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle birlikte kutlandı.

Programa, YEE Başkanı Şeref Ateş, YEE Denetleme Kurulu üyesi ve eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ile Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula katıldı.

Okul müdürü Selahattin Zekir, burada yaptığı konuşmada, Hilmi Bey Derala tarafından inşa edilen okulun Makedonya Türklerinin bir eğitim ocağı olduğunu söyledi.

Zekir, binanın Osmanlı Devleti tarafından satın alınıp, "Tefeyyüz İptidai Okulu" olarak işlev gördüğünü ifade ederek, "1910-1920 yılında Tefeyyüz, bütün diğer okullar gibi yeni kurulan Yugoslavya Krallığı idaresine geçerek, 'Osmanlı Cikiç İlkokulu' adıyla çalışmalarını sürdürmüştür. 1944'ün Kasım ayında Üsküp, uzun süren bir savaştan kurtulmuş, bu özgürlük ardından yeni ufuklar getirmiştir. Bir ay sonra okulumuzun açılacağı, Türkçe eğitimin devam edeceği haberi okula hasret buradaki Türklerin içini ısıtmış, mutluluklarına mutluluk katmıştır." dedi.

Tefeyyüz'ün bugün bir Türk okulu olma yolunda hızla ilerlediğinin altını çizen Zekir, şunları kaydetti:

"Gerek dersler gerekse ders dışı etkinliklerde öğretmenlerimiz, bilginin yanı sıra çocuklarımıza saygıyı, sevgiyi, iyiyi, güzeli, doğruyu öğretiyor ve öğretecektir. Biz Tefeyyüz öğrenci ve öğretmenleri, kendi kimlikleriyle başkalarıyla yan yana barış ve hoşgörü içinde yaşamayı bilen ve böyle yaşamayı seven bireyler olarak Türklüğü ve Türkçemizi duyurduk, tanıttık ve çok sayıda dost edindik. Halkımızın eğitim, öğretim ve kültür alanlarında kalkınmasında Tefeyyüz'ün büyük payı vardır."

Selahattin Zekir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, okulda şu anda toplam 1100 öğrencinin Türkçe ve Makedonca olarak ana dilde eğitim gördüğünü, ayrıca İngilizce ve Fransızca eğitim aldığını anlattı.

Okulda 56 öğretmenin görev yaptığını aktaran Zekir, okulda antrenör olarak birçok sporcu yetiştirdiğini ve bunlardan birinin Napoli'de futbol oynayan Elif Elmas olduğunu ifade etti.

Zekir, okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 18 Mart Çanakkale Zaferi gibi önemli günleri kutladıklarını belirterek, Türkçe kitapların yer aldığı kütüphaneye de sahip olduklarını bildirdi.

Programda, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyan öğrenciler, şiir, şarkı ve türkü dinletisi de yaptı. Bazı öğrenciler halk oyunları gösterisi sergiledi.

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