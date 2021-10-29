29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun

Cumhuriyetimizin 98. yılı Seferihisar İzzet Gül Stadyumu'nda düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük mirası olan Cumhuriyet'in ilanının 98. yılı ilçemizde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

29 Ekim Cuma günü saat 10. 30'da İzzet Gül Stadyumu'nda düzenlenen tören Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, askeri erkan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Kutlamada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamın ve önemine ilişkin konuşma Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş tarafından yapıldı.

Tören günün anlam ve önemine uygun şiirler, okulların halk oyunları gruplarının çeşitli dans gösterileri ile devam etti.

Tören, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenmiş olan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildikten resmi geçit töreniyle tamamlandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu akşam saat 19. 00'da Seferihisar Belediyesi önünde başlayacak fener alayı ile devam edecek.

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