29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

ISPARTA (AA) - Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Belediye binası önünde başlayan program, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda devam etti.

Protokol ve vatandaşlar burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Fener alayına, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ve vatandaşlar katıldı.

Isparta Belediyesine ait mehteran takımının marşlar seslendirmesinin ardından program son buldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını 'Sinan' eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını "Sinan" eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

 Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

 KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI

KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title