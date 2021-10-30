29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.
ISPARTA (AA) - Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.
Belediye binası önünde başlayan program, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda devam etti.
Protokol ve vatandaşlar burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Fener alayına, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ve vatandaşlar katıldı.
Isparta Belediyesine ait mehteran takımının marşlar seslendirmesinin ardından program son buldu.