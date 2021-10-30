29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA - Haberler | Güncel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ordu'da "98. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

ALTINORDU, ORDU (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ordu'da "98. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

Ordu Valiliği tarafından "98. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Akyazı Mahallesi'ndeki sahil bandından başlayan etkinlikte katılımcılar, ellerinde Türk bayrağı ve meşale taşıdı.

Bando takımının da eşlik ettiği yürüyüşte, sahil güzergahı takip edilerek Atatürk Anıtı'nda sona erdi.

Etkinliğe, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Baro Başkanı Sibel Torun, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, daire müdürleri, güvenlik görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Altınordu Belediyesi de bisikletli fener alayı düzenledi.

Belediye Başkanı Aşkın Tören'in de bisikletle katıldığı etkinlikte, sahil güzergahı boyunca pedal çevrildi.

Etkinlik sonunda katılımcılar, İlkadım Anıtı önünde kırmızı beyaz renklerdeki 98 balonu gökyüzüne bıraktı.

Öte yandan, Altınordu Belediyesinin ev sahipliğinde Atlı Spor Kulübü üyelerinin katılımıyla yapılan geçiş töreni, renkli görüntüler oluşturdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA - Son Dakika Haberleri
Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını 'Sinan' eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını "Sinan" eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

 Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

 KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI

KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title