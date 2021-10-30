29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ordu'da "98. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.
ALTINORDU, ORDU (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ordu'da "98. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.
Ordu Valiliği tarafından "98. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Akyazı Mahallesi'ndeki sahil bandından başlayan etkinlikte katılımcılar, ellerinde Türk bayrağı ve meşale taşıdı.
Bando takımının da eşlik ettiği yürüyüşte, sahil güzergahı takip edilerek Atatürk Anıtı'nda sona erdi.
Etkinliğe, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Baro Başkanı Sibel Torun, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, daire müdürleri, güvenlik görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Altınordu Belediyesi de bisikletli fener alayı düzenledi.
Belediye Başkanı Aşkın Tören'in de bisikletle katıldığı etkinlikte, sahil güzergahı boyunca pedal çevrildi.
Etkinlik sonunda katılımcılar, İlkadım Anıtı önünde kırmızı beyaz renklerdeki 98 balonu gökyüzüne bıraktı.
Öte yandan, Altınordu Belediyesinin ev sahipliğinde Atlı Spor Kulübü üyelerinin katılımıyla yapılan geçiş töreni, renkli görüntüler oluşturdu.