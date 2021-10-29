29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜMÜŞHANE (AA) - Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Trabzon'da Vali İsmail Ustaoğlu'nun makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, sağanak nedeniyle Trabzon Fen Lisesi Toplantı Salonu'nda devam etti.

Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Ustaoğlu, bugünün önemine işaret ederek, "Milletimizin bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde kazanılan Kurtuluş Savaşımız, millet, vatan ve istiklal sevgisini milli irade kavramına dönüştüren onurlu bir mücadeledir. Bu mücadelenin sonucunda kahramanlarımız bize, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakabilmemizi sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan etmiştir." dedi.

Törende, halk oyunları ekipleri gösteri yaptı, öğrenciler günün anlamına yönelik şiirler okudu. Cumhuriyet Bayramı konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

Törene, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Ordu

Ordu'da törenler, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu.

Vali Tuncay Sonel, burada yaptığı konuşmada, 98 yıl önce bugün, Kurtuluş Savaşı'nın zirvesi olan Cumhuriyetin kurularak tarihte yerini aldığını söyledi.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, canlarını gözlerini kırpmadan bu topraklara feda eden şehitlere, kahraman gazilere borçlarını ödemek için birlik ve beraberlik içinde çok çalışacaklarının altını çizen Sonel, gençlere kendilerini çok iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin şiirler okudukları törende, resim, kompozisyon, şiir ve spor dallarındaki yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Halk oyunları gösterisinin sunulduğu program, geçit töreniyle sona erdi.

Giresun

Giresun'da Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Vali Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, halkın bayramını kutladı.

Vali Ünlü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare olarak ifade ettiği geleceğin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılını kutlamanın haklı gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm oyunlara rağmen her geçen gün güçlenen, gelişen kurum ve kuruluşlarıyla muasır medeniyetler üzerine çıkma hedefini gerçekleştirmek için emin adımlarla yoluna devam ettiğini vurgulayan Ünlü, şunları ifade etti:

"Yarınların daha güçlü, daha huzurlu Türkiye'sini el birliğiyle inşa edebilmek için bu noktada bizlere düşen en önemli görev, daha çok çalışmak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade ettiği gibi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışını korumaktan geçmektedir. Zaten Cumhuriyetimizin en büyük başarısı da milletimizin bütün fertlerini vatandaşlık temelinde birleştirmiş olmasıdır. Bu doğrultuda tüm değerleriyle büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, özellikle son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirmiş, milletiyle el ele vererek büyüme, gelişmeye ve kalkınmaya devam etmiştir."

Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileriyle devam eden program, geçit töreniyle sona erdi.

Rize

Rize'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin tebrikleri kabul etti.

Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Çeber, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bugün coşkuyla kutlanan Cumhuriyetin, işgal altındaki bir milletin bağımsızlığını kazanmak için nasıl bir mücadele verdiğinin en güzel örneği olduğunu ifade eden Çeber, "Geleceğin büyükleri ve idarecileri olacak gençlerimiz, Cumhuriyet'imizin anlamını ve önemini kavrayarak ülkemizin her alanda başarılarının artmasındaki güvencesi olacaktır." dedi.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu, gösterilerin sunulduğu program, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adem Amaç, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Vali Kamuran Taşbilek, makamında tebrikleri kabul etti.

Kutlamalar, yağmur nedeniyle Gümüşhane Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Burada vatandaşların bayramını kutlayan Taşbilek, 29 Ekim gününün vatan toprağının her bir köşesinde şanla, şerefle, "Yaşasın büyük Türk milleti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" diye haykırılan gün olduğunu dile getirdi.

Taşbilek, Cumhuriyet için verilen büyük mücadeleyi anlatarak şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin değerli evlatları, milletin her bir ferdinin bir diğeriyle kardeş olduğunu, üzerinde yaşadığı ecdat kanlarıyla sulanmış son yurdumuzun hepimizin olduğunu, bu bayrak, bu devlet, bu Cumhuriyetin hepimize şeref simgesi, varlık nişanesi olduğunu, dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm dünyaya haykırmaya devam edecektir. Bu aziz milletin değerli evlatları yeni ufuklara doğru atlarını eyerlemeye devam edecektir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da birlik olmaya devam edecektir. Kışkırtma ve tahrikler, bu aziz milletin değerli evlatlarını birbirine daha sıkı kenetleyecektir."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Anadolu'yu vatan yapan kahramanları, bu topraklar için canlarını veren aziz şehitleri ve ebediyete göçen kahraman gazileri rahmet, şükran ve minnetle yad ettiğini belirten Taşbilek, hayatta olan gazilere ve kahraman şehitlerin değerli ailelerine minnet ve şükranlarını sundu.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği tören, gösterilerin ardından sona erdi.

Artvin

Artvin'deki kutlamalar Vali Yılmaz Doruk'un makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Kentte etkili olan yağış nedeniyle Ahmet Hamdi Tanpınar Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Doruk, bin bir emekle kurulan Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Doruk, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'imizin kuruluşunda görev üstlenen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Doruk, Cumhuriyetin küllerinden yeniden doğan bir milletin diriliş destanı olduğuna işaret ederek, "Cumhuriyet, yedi düvele karşı sapa sağlam ayakta oluşumuzun, haykırışımızın adıdır. Dünyada bizim gibi binlerce yıldır devlet geleneğine sahip milletler pek azdır. İstiklal ve istikbalimize olan bağlılığımız bizi diğer milletlerden ayıran en önemli özelliğimizdir. Türk milleti esir yaşamaktansa ölmeyi tercih eder." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Program, halk oyunları gösterisiyle tamamlandı.

Bayburt

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalara, valilik önündeki tören alanında devam edildi.

Vali Epcim, burada yaptığı konuşmada, bugünün özel ve müstesna bir gün olduğunu söyledi.

Hür ve bağımsız yaşama ülküsünden ödün vermeyen Türk milletinin, bağrında yetiştirdiği mümtaz kahramanlığı ve önderliğinde tarihin her safhasında yaşadığı zorlukların üstesinden gelmeyi bildiğini vurgulayan Epcim, bu varlık muhafaza edilerek bugünlere ulaşıldığını dile getirdi.

Cumhuriyet konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törende, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Geçit töreni ile sona eren kutlamalara, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, Bayburt Baro Başkanı Serkan Pekmezci ve diğer ilgililer katıldı.