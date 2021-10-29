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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Sarıbıyık, mesajında, Türkiye'nin cumhuriyetin 100. yılına her geçen gün daha da güçlenerek yaklaştığını kaydetti.

Cumhuriyetin geride kalan 98 yılında gerek içeriden gerekse dışarıdan farklı tehditlerle mücadele edildiğini ve bunun devam ettiğini belirten Sarıbıyık, "Tüm bunlara rağmen yüzyıllardır farklılıklarıyla kardeşçe yaşayan aziz milletimizin feraseti bizi biz yapan mayayı muhafaza etmeyi sürdürüyor. Bu mayayla her geçen yıl ülkemizi daha da ileri götürecek gelişmelere tanıklık ediyoruz. İnşallah cumhuriyetimiz daha nice yüzyıllar görecek, yetiştirdiğimiz gençler ülkemizin zirve yolculuğunda büyük katkı sağlayacaktır. Cennet vatanımızı bizlere ebedi yurt haline getiren şehitlerimizi ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu da 98 yıllık bu tarihin, aziz milletin zor zamanlarında nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösterdiğini bildirdi.

Milletçe birlik ve beraberliğin tescillendiği bugünün, cumhuriyet için ortak değerler etrafında her zamankinden daha güçlü bir kenetlenme, milli birlik ve beraberliği gösterme günü olduğunu vurgulayan Filizfidanoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin 100. yılında daha güçlü, daha kararlı, daha çok çalışan ve daha çok başaran bir Türkiye olma inancındayız. Cumhuriyetin 98. yıl dönümü vesilesiyle birlik ve beraberliğimizin timsali olan cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi gönül borcu ve saygıyla anıyor, MÜSİAD ailesi adına tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum."

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri
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