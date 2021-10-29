29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Vali Ali Hamza Pehlivan'ın vatandaşların bayramını kutlaması Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması Gösterilerin yapılması ŞIRNAK - Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla tören düzenlendi.
ŞIRNAK (AA) - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
Vali Ali Hamza Pehlivan'ın vatandaşların bayramını kutlaması
Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması
Gösterilerin yapılması ŞIRNAK - Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla tören düzenlendi.