29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Vali Ali Hamza Pehlivan'ın vatandaşların bayramını kutlaması Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması Gösterilerin yapılması ŞIRNAK - Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla tören düzenlendi.

ŞIRNAK (AA) - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Vali Ali Hamza Pehlivan'ın vatandaşların bayramını kutlaması

Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması

Gösterilerin yapılması ŞIRNAK - Şırnak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla tören düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri
Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi

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