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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Bolu'nun Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

YENİÇAĞA, BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Mudurnu'da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kaymakam Fatih Çevik ile Belediye Başkanı Necdet Türker öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Çevik'in konuşmasının ardından şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Tören, öğrencilerin gösterileri ile Mudurnu Gençlik Merkezi kick boks takımının şovunun ardından sona erdi.

Yeniçağa ilçesinde ise kaymakamlık önünde tören düzenlendi.

Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik'in konuşmasının ardından yarışmalarda dereceye giren öğrenciler şiir okudu.

Tören, Özçelik'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.???????

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri
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