29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar İstiklal Marşı'nın okunması Vali Salih Ayhan'ın konuşması Ayhan'ın öğrencilere hediye vermesi Halk oyunları gösterisi Tören geçişi Vatandaşların töreni izlemesi SİVAS - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar
İstiklal Marşı'nın okunması
Vali Salih Ayhan'ın konuşması
Ayhan'ın öğrencilere hediye vermesi
Halk oyunları gösterisi
Tören geçişi
Vatandaşların töreni izlemesi SİVAS - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.