29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar İstiklal Marşı'nın okunması Vali Salih Ayhan'ın konuşması Ayhan'ın öğrencilere hediye vermesi Halk oyunları gösterisi Tören geçişi Vatandaşların töreni izlemesi SİVAS - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar

İstiklal Marşı'nın okunması

Vali Salih Ayhan'ın konuşması

Ayhan'ın öğrencilere hediye vermesi

Halk oyunları gösterisi

Tören geçişi

Vatandaşların töreni izlemesi SİVAS - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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