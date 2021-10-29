29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Keban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla tören düzenlendi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut'un, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla tebrikatı kabulünün ardından, Spor Salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Akbulut ve Belediye Başkan Vekili Osman Erdoğan, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Törende, günün anlam ve önemi ile ilgili öğrenciler şiirler okudu, türküler seslendirildi, halk oyunları gösterisi yapıldı, ilk ve orta dereceli okullar arası düzenlenen "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören, bayrak ve flama resmi tören geçidinden sonra son buldu.

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