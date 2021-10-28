29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

HAVZA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları başladı.

Mehmetçik Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına Kaymakam Cengiz Nayman, Garnizon Komutanı Asteğmen Burak Yahşi ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Havza'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında klasik otomobil ve motosiklet konvoyu düzenlendi.

Havza İlk Kıvılcım Anıtı önünden başlayan ve klasik otomobil ile motosikletlerden oluşan araç konvoyu ilçede tur attı.

Konvoya katılan Kaymakam Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir, üstü açık araçtan vatandaşları selamladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 25 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen satranç turnuvası açılışına Kaymakam Nayman, Belediye Başkanı Özdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun katıldı.

Turnuva, 31 Ekim Pazar günü yapılacak müsabakalarla son bulacak.

Havza'da etkinlikler kapsamında son olarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Kevser Camisi önünde okçuluk gösterisi yapıldı.

Gösterilerde geleneksel, modern ve yaylı okçuluk dalında gösteriler gerçekleştirildi.

Haberi Kaydet