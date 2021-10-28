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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Törene katılanlar Çelenk sunumu Saygı duruşu İstiklal Marşı okunması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl Dönümü Kutlamaları29 Ekim Cumhuriyeti Bayramının 98. Yıl Dönümü Kutlamaları Aydın'ın Germencik ilçesinde de törenlerle başladı.

AYDIN (AA) - Törene katılanlar

Çelenk sunumu

Saygı duruşu

İstiklal Marşı okunması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl Dönümü Kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyeti Bayramının 98. Yıl Dönümü Kutlamaları Aydın'ın Germencik ilçesinde de törenlerle başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yıl Dönümü Kutlamaları Aydın'ın Germencik ilçesinde de törenlerle başladı. Cumhuriyet Meydanında başlayan tören ilçe Kaymakamı Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Fuat Öndeş'ın Atatürk Anıtına çelenkler koydular. Saygı Duruşu İstiklal Marşı eşliğinde Gönlere Türk Bayrağı çekildi. Törene Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Siyasi Parti temsilcileri, Sivil Toplum Örgüt temsilcileri, Öğretmen, Öğrenciler Katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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