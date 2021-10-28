29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen tören Çelenk sunma töreni Fidan dağıtımı - Kırşehir Kırşehir'de Kalehöyük mevkisindeki top atışının ardından Cacabey Meydanı'nda devam eden törende, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

KIRŞEHİR (AA) - Cacabey Meydanı'nda düzenlenen tören

Çelenk sunma töreni

Fidan dağıtımı - Kırşehir

Kırşehir'de Kalehöyük mevkisindeki top atışının ardından Cacabey Meydanı'nda devam eden törende, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Mİlletvekili Metin İlhan, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dağıtıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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