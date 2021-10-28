29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören Çelenk sunma töreni Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Bitlis Bitlis'te, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende,Vali Oktay Çağatay ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören

Çelenk sunma töreni

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Bitlis

Bitlis'te, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende,Vali Oktay Çağatay ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri
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