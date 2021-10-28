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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

ESKİŞEHİR (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Eskişehir'de kutlamalar kapsamında Vilayet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve gaziler katıldı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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