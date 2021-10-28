29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Doğan, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapanacak

İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapanacak

 Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

Ankara'da 29 Ekim ve 10 Kasım öncesi DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title