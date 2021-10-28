29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel
Muş'un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Doğan, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.