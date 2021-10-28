29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla mesaj yayımlandı.

Vali Erin, binlerce yıllık devlet geleneğinin son halkası olan Cumhuriyetin, Türk milletinin yapısına en uygun idare şekli olduğunu belirterek, Cumhuriyete sahip çıkmanın başlıca vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

Erin, mesajında şunları kaydetti:

"Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamayı, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi, eşitlik, adalet ve hakkaniyetten ayrılmamayı kendine şiar edinen aziz milletimiz, bu hassasiyetlerini tüm dönemlerde kurduğu devletlerin ana ilkeleri haline getirmiş, zamanın şartlarına göre ihtiyaç duyduğu her şeyi kendi imkan ve kabiliyetleriyle sağladığı gibi, siyasi yönünü de kendi iradesiyle belirlemiştir. Bundan 98 yıl önce Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyettir diyen Türk milleti, Milli Mücadele'deki zaferini taçlandırmış ve yeni bir devri başlatmıştır. Bu yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyetimize sahip çıkmanın başlıca vatandaşlık görevlerimizden biri olduğunu hatırlatarak milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, bizlere bu sevinci ve gururu yaşatan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise yayımladığı mesajında Türk milletinin en zor durumlarda bile ayağa kalkmayı bildiğini belirtti.

Tarihte yaşanan her türlü zorluğa karşı Türk milletinin üzerine düşeni kanının son damlasına kadar yaptığını vurgulayan Beyazgül, mesajında şunları ifade etti:

"29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Birlik ve beraberliğimizin en yüksek noktalara ulaştığı bu günlerde Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü büyük bir coşku ve sevinçle kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Cumhuriyetin kurulmasında ecdadımızın ortaya koyduğu birlik, azim ve kararlılık bugün de ülkemizin güçlü bir devlet olarak dünya milletleri arasında her geçen gün yükselmesinin en önemli kaynağıdır. Tarihte yaşadığımız her türlü zorluğa karşı Türk milleti üzerine düşeni kanının son damlasına kadar yapmış, ülkesini, vatanını ve bayrağını korumuş, kollamıştır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne karşı yapılan operasyonları yine tek yürek olarak bertaraf edeceğimizden şüphemiz yoktur. Cumhuriyetimizi var eden değerlere daima sahip çıkacağımıza inanıyor, bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm gazi ve şehitlerini, tarihimizin bu en büyük eserine emeği geçen tüm geçmiş büyüklerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum."

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