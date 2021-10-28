29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

MARDİN (AA) - - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın alana gelmesi ve selamlaşması

-Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunması

-Garnizon Komutanlığının, Atatürk Anıtı'na çelengi sunması

-Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması

-Atatürk Anıtı ve Bayrağın göndere çekilmesi

-Ellerinde Bayrak tutan çocuklar MARDİN (AA) – Mardin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı.

Hükümet Konağında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının akabinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşku Sel, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, İl Emniyet Müdür Mahmut Karabulut, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.