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ŞANLIURFA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Yeni Şehit Anıtı -Vali Abdullah Erin'in şehitliğe gelişi -Vali Erin ve protokol üyelerinin çelenk sunumu -İstiklal Marşı'nın okunması -Vali Erin ve protokol üyelerinin şehitlikte dua etmesi Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet...

ŞANLIURFA (AA) - - Şanlıurfa Yeni Şehit Anıtı

-Vali Abdullah Erin'in şehitliğe gelişi

-Vali Erin ve protokol üyelerinin çelenk sunumu

-İstiklal Marşı'nın okunması

-Vali Erin ve protokol üyelerinin şehitlikte dua etmesi Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis ve Adıyaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Şanlıurfa'da Yeni Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen törende Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Erin ve protokol üyeleri daha sonra şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Kentteki etkinlikler yarın da devam edecek.

ŞANLIURFA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ŞANLIURFA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ŞANLIURFA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ŞANLIURFA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ŞANLIURFA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ŞANLIURFA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ŞANLIURFA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

ŞANLIURFA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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