29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Anıta çelenklerin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.