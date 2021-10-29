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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

OSMANİYE (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Valilik ek hizmet binasında tebrikleri kabul ettikten sonra Şehit Yunus Uğur Ortaokulunda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama programına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Elban, en şanlı mücadelenin verildiği ve tarihte emsaline az rastlanan kahramanlık destanlarının yazıldığı şehirlerden birinde olduklarını söyledi.

Elban, Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1923 akşamında "Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" dediğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet herkese eşit fırsatlar sunan rejimin adıdır. Bizler cumhuriyet ilan edilinceye kadar verilen mücadelenin büyüklüğünü, yaşanan sıkıntıları çok iyi idrak etmiş bir milletiz ancak bunlar yeterli değil. Böyle bir imkan, böyle bir kabiliyet ve böyle bir fırsat varken Atatürk'ün göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesini çok süratli bir şekilde yakalayıp geçmek için de tüm imkan ve şartları lehimize çevirecek şekilde elimizden geldiğince her türlü çabayı göstermek zorundayız. Bu da bizim bir sorumluluğumuz. O zamanki şartlara göre çok ama çok ileride, özel şartlar içerisindeyiz. Bizim de onlara layık bir nesil olarak bu cumhuriyeti, bu ülkenin kazanımlarını ve değerlerini çok daha ileriye götürmek gibi bir mecburiyet ve sorumluluğumuz var. Ben bu güzel vatanı bize vatan kılan, cumhuriyeti ilan edip sistemi oturtan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ülkemizin ülke olmasını, devlet olmasını sağlayan, bugünkü huzur içerisinde yaşadığımız ortamı tesis eden, tarihimizden bugüne kadar tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Vali Elban, konuşmasının ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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