29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Fener Alayı ile Ses ve Işık Gösterileri Düzenledi.

KARABÜK (Habermetre) - Valiliğimiz tarafından organize edilen ve kentte bulunan sivil toplum kuruluşları, izci grupları, Gençlik Merkezi üyeleri ve vatandaşlarımızın katılımı ile 5000 Evler Trafik Eğitim Parkından başlayarak 100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu cadde üzerinde sona eren fener alayına Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fener Alayına katılan yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve meşalelerle Karabük Belediyesi Bando Takımının çaldığı marşlar eşliğinde yürüdüler.

100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde üzerinde sona eren Fener alayının ardından konuşan Vali Fuat Gürel, "Cumhuriyet Bayramımızın 98. Yıldönümünü kutluyorum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün" Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz" dediği akşamdayız, inşallah yarın bugün ki coşku ile Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız. Bugün ki etkinliklerimizde gördüm ki Karabüklü hemşehrilerimiz salgın süreci sonrasında yoğun bir katılımla Cumhuriyetimize sahip çıkması ile müthiş bir coşkuyla Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Cumhuriyet Korteji ve çelenk sunma töreninde gördük ki çok büyük bir ilgi vardı. Fener alayınada çok güzel bir katılım oldu, zaten Atatürk'de Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Gençlerimiz yoğun olarak yaşadığı 100. Yıl bölgemizde Fener Alayı düzenledik. Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu ülke ve kutsal değerlerimiz uğrunda canlarından vazgeçerek toprağa düşen şehit ve gazilerimizi minnetle ve rahmetle yad ediyoruz. Onların sayesinde bugünlere ulaştık, siz gençlerimiz sayesinde Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Bugün ki bu coşkulu kalabalığı yarın Kent Meydanındaki kutlamalarımıza bekliyorum. "diye konuştu.

DJ Yağız Dinçer eşliğinde ses ve ışık gösterileri ile gençler doyasıya eğlendiler.

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