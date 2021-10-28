29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi - Haberler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında Fener Alayı Yürüyüşü Düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında akşam saatlerinde fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

KARABÜK (Habermetre) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında akşam saatlerinde fener alayı yürüyüşü düzenlendi. 100. Yıl Mahallesinde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde yürüdüler. Program daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ses ve ışık gösterisi ile devam etti.

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