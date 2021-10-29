29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için fener alayı ve konser - Haberler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için fener alayı ve konser

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Fener Alayı" etkinliğinde vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla belediye önünde toplandı.

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Fener Alayı" etkinliğinde vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla belediye önünde toplandı.

Bir süre sonra yürüyüşe geçen gruptakiler, Türk bayraklarını sallayarak Uğur Mumcu Meydanı'na geldi.

Burada Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında şarkıcı Gülşen konser verdi. Çok sayıda vatandaş, bayraklarıyla konsere katılarak bayram kutlamasına eşlik etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için fener alayı ve konser

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için fener alayı ve konser

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için fener alayı ve konser

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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