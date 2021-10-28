29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI, ATATÜRK ANITI' NA ÇELENKLERİN SUNULMASIYLA BAŞLADI 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98. yıldönümü kutlama etkinlikleri, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı' na çelenk sunma töreni ile başladı. Çelenk sunma törenine Kaymakam Sayın Burak Bozkurt GÜRSES' in yanı sıra, Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN, Kurum Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Erfelek Kaymakamı Sayın Burak Bozkurt GÜRSES tarafından Kaymakamlık Çelenginin sunulmasının ardından, Belediye Başkanlığı Çelengi, Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN tarafından sunuldu. Çelenk sunma töreni, çelenklerin sunulması, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK' ün ve şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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