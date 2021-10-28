29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Atatürk Anıtına Çelenklerin Sunulmasıyla Başladı

Milli Mücadelenin Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milletimizle omuz omuza yürüttüğü mücadelenin sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti 98. Kuruluş Yıl Dönümünü kutluyor.

Bu kapsamda Yavuz Selim Meydanında düzenlenen törene Valimiz Mustafa Masatlı, Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Garnizon Komutanı Tuğg. Mehmet Fatih Ören, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri, siyasi parti yöneticileri, Gazilerimiz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak Atatürk Anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Daha sonra Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları ile bu toprakların yurt edinilmesi ve korunması uğruna canlarını feda eden aziz Şehitlerimiz ile fedakar Gazilerimiz anısına saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşımız okundu.

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