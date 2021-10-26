29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Törenleri Programı - Haberler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Törenleri Programı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Törenleri Programı

Cumhuriyet Bayramı Kutlama Törenleri ProgramıS. NOTARİHSAATFAALİYETLER126. 10. 2021 - Salı15: 00Yer: Cumhuriyet MeydanıAskeri Bando Konseri227. 10. 2021 - Çarşamba20: 00Yer: BŞB Atakum Sanat MerkeziCumhuriyet Bayramı Özel Konseri (BŞB Şehir Orkestrası)328. 10.

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Cumhuriyet Bayramı Kutlama Törenleri Programı

S. NO

TARİH

SAAT

FAALİYETLER

1

26. 10. 2021 - Salı

15: 00

Yer: Cumhuriyet Meydanı

Askeri Bando Konseri

2

27. 10. 2021 - Çarşamba

20: 00

Yer: BŞB Atakum Sanat Merkezi

Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri (BŞB Şehir Orkestrası)

3

28. 10. 2021 - Perşembe

13: 00

ÇELENK KOYMA TÖRENİ

Yer : Atatürk Anıtı

a)Çelenklerin konulması

(Vali, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından)

b) Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Bayrağın göndere çekilmesi

c) Anıt Şeref Defterinin Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif DAĞLI tarafından imzalanması

4

29. 10. 2021 - Cuma

10: 00

TEBRİKAT TÖRENİ

Yer : Valilik "Yaşayan Atatürk Salonu"

Vali tarafından EK-1 sayılı listede yer alan sıraya göre tebrikatın kabulü

5

29. 10. 2021 - Cuma

10: 30

BAYRAM TÖRENİ

Yer : Batıpark İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları

Stadı (Helikopter Pisti)

a) Törene katılanların ve halkın bayramının kutlanması (Vali, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı)

b) Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile Bayrağın göndere çekilmesi.

c) Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif DAĞLI'nın günün anlam ve önemini belirten konuşması

d) Şiirlerin okunması (Öğrenciler tarafından okunacak 2 şiir)

e) Halkoyunları gösterisi (Milli Eğitim Müdürlüğü)

f) Spor Gösterileri (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından yapılacak)

g) Halkoyunları gösterisi (Büyükşehir Belediyesi Halkoyunları Ekibi)

ğ) Mini Konser (Askeri Bando)

h) Tören geçişi

6

29. 10. 2021 -Cuma

18: 00

KABUL TÖRENİ

Yer : Şehit Ömer Halisdemir Salonu (Eski Büyük Otel Yerleşkesi)

Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif DAĞLI tarafından verilmektedir.

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