29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI (2021)

CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

( 28- 29 Ekim 2021 )

Cumhuriyet Bayramımızın 98. Yıldönümü Kutlama Programı "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" gereğince aşağıdaki şekilde icra edilecektir.

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13. 00'te başlar, 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 24. 00'te son bulur.

HAZIRLIKLAR

Bayramın başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi daireler, özel kuruluşlar, müesseseler ve askeri birlik, kurum ve karargahlar, meydanlar, caddeler ve konutlar günün anlam ve önemine uygun bir şekilde bayraklarla ve Atatürk posterleriyle donatılacak ve geceleri de aydınlatılacaktır.

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

(28 Ekim 2021 Perşembe)

Çelenk sunma töreni 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13. 00'te Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde yapılacaktır.

Saat 12. 45'te törene katılacak okullar, resmi ve özel kuruluş temsilcileri tören alanındaki yerlerini almış olacaklardır.

Program Akışı:

• Valilik Makamı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulması,

• Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması,

• Muğla Valisi Sayın Orhan TAVLI tarafından Anıt Şeref Defterinin imzalanması, KUTLAMA TÖRENİ

(29 Ekim 2021 Cuma)

Kutlama töreni, 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10. 15'te Atatürk Stadyumunda yapılacaktır. Hava muhalefeti olması durumunda Kutlama töreni Tören Geçişi haricinde Menteşe Spor Salonunda icra edilecektir. Saat 09. 45'te törene katılacak okullar, askeri birlikler, resmi ve özel kuruluş temsilcileri tören alanındaki yerlerini almış olacaklardır.

Program Akışı :

• Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanının tören alanında yerlerini almaları,

• Vali'nin, Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte halkın ve törene katılanların bayramlarını kutlamaları,

• Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması,

• Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın, Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajlarının okunması,

• Muğla Valisi Sayın Orhan TAVLI'nın Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini belirten konuşması,

• Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması,

• Folklor gösterilerinin sunulması,

• Tören Geçişi,

Bu program ilgililer için emir, vatandaşlarımız için davetiye niteliğindedir. İL KUTLAMA KOMİTESİ

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet