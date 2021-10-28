29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı

TARİH SAAT ETKİNLİK YER

28. 10. 2021 13. 00 ÇELENK SUNMA TÖRENİ VALİLİK KAMPÜSÜ ATATÜRK ANITI

29. 10. 2021 09. 00 TEBRİKLERİN KABULÜ VALİLİK MAKAMI

29. 10. 2021 10. 00 TÖREN KUTLAMALARI ADAPAZARI KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) ÖNÜ

-Saygı Duruşu

-İstiklal Marşının Okunması

-Sakarya Valisi Sayın Çetin Oktay KALDIRIM' ın günün anlam ve önemini belirten konuşması.

- 1 kız ve 1 erkek öğrenci tarafından şiir okunması -Geçit Töreni 29. 10. 2021 18: 30 -Fener Alayı Çark Caddesi başından Dr. Nuri BAYAR İ. Ö. O tarafından başlayıp

Demokrasi Meydanında son bulacaktır. 29 Ekim 2021 Cuma Günü Hava Muhalefeti Olması Halinde Uygulanacak Program

1- 28 Ekim 2021 Perşembe günü Çelenk Sunma Töreni aynen uygulanacaktır. 2- 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 09: 00'da Tebriklerin Kabul Töreni Valilik Makamında aynen uygulanacaktır. 3- 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10: 00'da Atatürk Kapalı Spor Salonunda aşağıdaki program uygulanacaktır.

-Saygı Duruşu

-İstiklal Marşının Okunması

-Sakarya Valisi Sayın Çetin Oktay KALDIRIM' ın konuşması

-1 kız ve 1 erkek Öğrencinin Şiir Okuması

-Törenin sona ermesi

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