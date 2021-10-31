29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Gerçekleştirildi

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu ev sahipliğinde Cumhuriyet Bayramı 'Kabul Töreni' düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Resepsiyonu'na katılan konukları kapıda karşılayarak, davetlilerin Cumhuriyet Bayramını kutladılar.

Programda konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyetin kuruluşunun yıl dönümünde bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyetin kardeşlik üzerine inşa edilmiş bir ortak değerler bütünü olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Çok büyük gurur ve heyecan yaşamaktayım. Cumhuriyetimiz kuruluşunun yıl dönümünde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi muasır medeniyetler seviyesinde bir yıldız gibi parlayacak. Tüm Siirtliler olarak biz geleceğin parlayan ve lider ülkesi Türkiye'de layıkıyla yerimizi alacağız. Birliğimizle, beraberliğimizle, kültürümüze ve tüm değerlerimizle layık olduğumuz yere ilimizi taşıyacağız, ülkemiz her türlü katkısı sunacağız. Bu toprakları bize vatan yapan tüm ecdadımızı rahmet anıyorum. "

Daha sonra Vali Osman Hacıbektaşoğlu eşi Güney Hacıbektaşoğlu ve diğer protokol üyeleri ile birlikte günün anısına üzerine '98. yıl' yazan pastayı kesti.

Program; Vali Hacıbektaşoğlu'nun masaları tek tek gezerek, Resepsiyona katılan şehit ve gazi aileleri ile diğer konuklarla sohbet etmesiyle sona erdi.

Kabul törenine; AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, kurum müdürleri ve sivil toplum örgütleri şehit aileleri gaziler katıldı.

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