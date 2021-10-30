29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İlçemizde Coşkuyla Kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. kuruluş yıldönümü İlçemizde düzenlenen törenle kutlandı. Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Belediye Başkanı Sayın Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Bayramının 98. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Tebriklerin kabulu sonrası Bankalar Caddesi üzerinde düzenlenen törene Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Belediye Başkanı Sayın Tuncer KAPLAN, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa BÜYÜKBAŞ, Emniyet Müdürü Sayın Metin DEMİRCİ, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sayın Haluk Muharrem COŞKUN, daire amirleri ile öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, alanda, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN, bu gün Türk milletinin yeniden dirilişinin yıldönümü, bu gün binlerce yıldır tarih sahnesinde var olan bir milletin küllerinin yeniden doğduğu yılın 98. Yıldönümü olduğunu söyledi.

Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN Sözlerini Söyle Sürdürdü:

"19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da yanan bağımsızlık ateşinin tüm Anadolu'yu sardığı ilk günden, 30 Ağustos 1922 tarihindeki Büyük taarruza kadar geçen sürede verilen onur mücadelesinin taçlandığı yıldır 29 Ekim 1923. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan Milli Mücadelenin sonunda 29 Ekim 1923'te Bağımsızlığın ve Geleceğin teminatı olarak Devletin yönetim biçimi Cumhuriyet İlan edildi. "

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, Mehter takımı gösteride bulundu. Ayrıca çeşitli okullardan öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okurken, halk oyunları gösterilerde bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullarda düzenlenen Şiir, Kompozisyon, satranç ve Bisiklet turu yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Belediye Başkanı Sayın Tuncer KAPLAN ve Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa BÜYÜKBAŞ tarafından verilerek öğrenciler tebrik edildi.

Mehteran takımının çaldığı marşla, resmi geçitin ardından program sona erdi.

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