29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLÇEMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI

Tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla ve katılımla kutlandı. 28 Ekim günü Kaymakamlık önündeki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, 29 Ekim sabahı Kaymakamımız Murat ACAR'ın Kaymakamlık Makamında tebrikleri kabulü ile devam etti. Akabinde Yatılı Bölge Okulu kapalı spor salonunda resmi kutlama programına geçildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunun akabinde İstiklal Marşımız okunarak bayrağımız göndere çekildi. Çok sayıda vatandaşımızın katıldığı törende, Kaymakamımız Murat ACAR, Garnizon Komutanımız Bünyamin GÜNDÜZ ve Belediye Başkanımız Ahmet COŞKUN katılımcıları selamladı. Kaymakamımız Murat ACAR günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Kutlamaların devamında öğrencilerimiz tarafından günün anlam ve önemini belirten şiir ve müzik dinletisi ve İspir Anaokulu öğrencilerinin ront gösterisi sunumu gerçekleşti.

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