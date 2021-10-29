29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fethiye ve Marmaris'te kutlandı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Fethiye Şehir Stadı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kaymakam Eyüp Fırat ile Belediye Başkanı Alim Karaca öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Fırat yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet hedefine ulaşabilmek için daha çok mesafe alınması gerektiğini söyledi.

"Biz yükselmezsek yerimizde durmamıza dahi müsaade etmeyecekler" diyen Fırat, şöyle konuştu:

"Bu necip millet mazlumun yanında yer almaya devam ettikçe zalimlerin hedefi olacak. 15 Temmuz'da FETÖ ile başarmadıklarını Allah korusun yarın başka bir ihanet çetesiyle deneyecekler. Biz çalışacağız, gayret edeceğiz uyanık olacağız. Bu necip milleti dünya sahnesinde hak ettiği yere el birliğiyle taşıyacağız."

Tören, Türk Hava Kurumu pilotlarının paramotor uçuşu ve öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.

-Marmaris

Marmaris'te kutlamalar Atatürk Meydanı'nda yapıldı.

Törende, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Kaymakam Aksoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükran ve minnetle andıklarını ifade etti.

Günün önemine ilişkin okunan şiirler ve konuşmaların ardından geçit töreni düzenlendi.

TCG Giresun körfezde Cumhuriyet Bayramı kutladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Giresun gemisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında körfezde alargada bekledi.

Askeri gemide, bayrak töreni gerçekleştirildi, İstiklal Marşı okundu.

Gemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın ziyaretine açılmadı.

Marmaris ilçesinde düzenlenen 32. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nda yarışan yatlardan bazıları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Marmaris Kalesi önünden Atatürk Anıtı'na geçit töreni yaptı. Yatların yelkenine büyük Türk bayrağı astı.

Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, bayraklarla süslenmiş ses düzenekli araçlar ve motorize ekiplerle sokaklarda dolaştı.

Özel bir havacılık firması özel helikopteri ile Türk bayrağı asarak alandan geçit yaptı.

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