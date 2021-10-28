29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Çelenk Sunma Töreni ile Başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına Vali Sinan Güner, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin ve Belediye Başkan V. Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu tarafından çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrağımızın göndere çekilmesiyle sona erdi.

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