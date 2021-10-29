29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi (2)
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları TBMM'den Ulus 1. Meclis'e yürüyüş Kortej yürüyüşü ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM'den başlayıp Ulus'ta ilk Meclis önünde son bulacak kortej yürüyüşü düzenlendi.
ULUS, BARTIN (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Tbmm'den Ulus 1. Meclis'e yürüyüş
Kortej yürüyüşü ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM'den başlayıp Ulus'ta ilk Meclis önünde son bulacak kortej yürüyüşü düzenlendi.
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