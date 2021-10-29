29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi (2) - Haberler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi (2)

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları TBMM'den Ulus 1. Meclis'e yürüyüş Kortej yürüyüşü ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM'den başlayıp Ulus'ta ilk Meclis önünde son bulacak kortej yürüyüşü düzenlendi.

ULUS, BARTIN (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Tbmm'den Ulus 1. Meclis'e yürüyüş

Kortej yürüyüşü ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM'den başlayıp Ulus'ta ilk Meclis önünde son bulacak kortej yürüyüşü düzenlendi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi (2)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi (2)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi (2)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi (2)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi (2)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi (2)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi (2)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi (2)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi (2)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi (2)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi (2)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi (2)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi (2)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi (2)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi (2)

AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri
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