29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Kaymakamlık Bahçesinde Bulunan Atatürk Anıtı Önünde Çelenk Sunma Töreni Düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Kaymakamlık Bahçesinde Bulunan Atatürk Anıtı Önünde Çelenk Sunma Töreni Düzenlendi29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde Çelenk Sunma Töreni düzenlendi. Törene Kaymakamımız Cengiz Ünsal'ın yanı sıra, Garnizon Komutanlığını temsilen 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Kara Pilot Albay Mesut Solmaz, Ümraniye Belediye Başkan Vekili Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nı temsilen Savcı Cumali Karakütük, Kurum Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlarımız katıldı. Ümraniye Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Ümraniye Belediye Başkanlığı'nın çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından tören sonra erdi.

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