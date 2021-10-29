ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ağrı

Ağrı'da Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim'in bağımsız ve onurlu yaşama azmini tazelemenin ve ele ele vererek geleceğe güvenle bakabilmenin bayramı olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, gaziler ve tüm şehitlere rahmet dileyen Varol, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kuruluş süreci, gerek dünya tarihinin gerekse ulusal tarihimizin kaydettiği büyük ve şanlı mücadelelere sahne olmuştur. Bu mücadelelerde milletimiz en ağır koşullarda bile yaşamanın yalnızca hür ve bağımsız Türk devletiyle mümkün olacağına olan inancını ortaya koymuş ve yıllarca süren savaşlarla yıpranmış bir toplum olarak yanmış, yıkılmış ve istila edilmiş bir coğrafya üzerinde yeniden dirilişimizi mümkün kılmıştır."

Program, şiirlerin okunması, müzik dinletisi ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Törene, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Serhat Kasalak, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, gaziler, şehit aileleri ve askeri erkan katıldı.