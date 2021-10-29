29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşku ile Kutlandı

RİZE (Habermetre) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bugün İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programlarla devam etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Rize'de de büyük coşkuyla kutlandı. Dün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar bu günde devam etti. Hava muhalefeti nedeniyle programlar İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kutlama programı öncesinde Vali Kemal Çeber'in İl protokolünü kabulü ile tebligat töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl kutlama töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Vali Kemal Çeber, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu kutlama töreni, öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteri ve şiir dinletileri ile devam etti.

Kutlama töreninde konuşan Vali Kemal Çeber, Cumhuriyetinin kuruluşunun 98. yılını büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını belirterek, "Bugün 98. yıldönümünü coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimiz; işgal altındaki bir milletin bağımsızlığını kazanmak için nasıl bir mücadele verdiğinin en güzel örneğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz! " sözünde bahsettiği gibi Cumhuriyeti korumak ve ilelebet yaşatmak bizlerin en önemli görevi olmalıdır. Geleceğin büyükleri ve idarecileri olacak gençlerimiz, Cumhuriyetimizin anlamını ve önemini kavrayarak ülkemizin her alanda başarılarının artmasındaki güvencesi olacaktır.

Milli birlik ve beraberliğin daim olması dileğiyle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu uğurda emeği geçen bütün istiklal kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Rizeli hemşerilerimiz ve tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Kutlama töreninin son bölümünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "29 Ekim Cumhuriyet" konulu resim şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Programın son bölümünde Vali Çeber, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında oluşturulan korteji selamladı.

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