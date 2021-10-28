29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Töreni düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Yıldırım AKBULUT Meydanı'nda Çelenk Töreni düzenlendi. Tören, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı şeklinde icra edildi. Programa Kaymakamımız Sayın Alper TAŞ, Belediye Başkanı Mert UYGUN, İlçe Başsavcısı Ali ERMİŞ, İlçe Jandarma Komutan V. Tuncay COŞKUN, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun KAYA, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, Daire Amirleri, Öğrenciler ve Vatandaşlar katıldı.

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