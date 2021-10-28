29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni Yapıldı. - Haberler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni Yapıldı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreni Yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle İlçemiz Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törene Kaymakamımız Sayın Tufan Bağır GİLAN ve Kurum Amirleri katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle İlçemiz Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törene Kaymakamımız Sayın Tufan Bağır GİLAN ve Kurum Amirleri katıldı. Çelenk sunma töreninden sonra Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından tören sona erdi.

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