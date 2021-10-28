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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Programı İlçemizde Gerçekleştirildi

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Programı İlçemizde Gerçekleştirildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Programı bugün 15 Temmuz Demokrasi meydanında Anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı Burada düzenlenen törene Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Belediye Başkan V.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Programı bugün 15 Temmuz Demokrasi meydanında Anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı Burada düzenlenen törene Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Belediye Başkan V. Sayın Aydın GÖKMEN, Cumhuriyet başsavcısı Sayın Mustafa BÜYÜKBAŞ, Kurum müdürleri, Siyasi partilerin ilçe başkanları, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 98. Yılı Kutlu Olsun...

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