29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Koyma Töreni Yapıldı

KIZILCAHAMAM, ANKARA (Habermetre) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Koyma Töreni Yapıldı29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda başladı. Törene İlçe Kaymakamı Can Aksoy, Kaymakam Refiki Büşra Güneş, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Dursun, siyasi parti ilçe temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Büstüne Çelenk Koyma Töreni ile başlayarak ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarın Saat 11: 00'dan itibaren ilçe içerisinde gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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