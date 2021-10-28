29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bir dizi etkinlikle İstanbul'da kutlanacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, İstanbul birçok kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, "Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri" piyano resitali ile Cumhuriyet Bayramı'na özel Tepe Nautilus'ta müzikseverlerle bir araya gelecek.

Konser, 30 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirecek.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO), "29­ Ekim ­Cumhuriyet­ Bayramı­ Galataport ­Özel­ Konseri" ile Cumhuriyet coşkusunu İstanbullularla paylaşacak.

Galataport Rıhtım Meydanı'nda saat 17.00 itibarıyla ücretsiz olarak izlenebilecek konserde, DÇSO'ya 13 yaşındaki piyanist İlyun Bürkev eşlik edecek.

İstanbul'un farklı noktalarında konserler ve etkinlikler düzenlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde de İstanbul'un farklı noktalarında konserler ve etkinlikler düzenlenecek.

Cumhuriyet Bayramı'nda özel repertuvarı, dansçıları, özel ışık ve görsel şovuyla sahne almaya hazırlanan Kenan Doğulu, Volkswagen Arena'da yapılacak konserde, 10.Yıl Marşı'nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirecek.

Canlı elektronik müzik performansıyla Mahmut Orhan da müzikseverlerle buluşacak. 29 Ekim akşamı ayrıca müzisyen Rahman Altın'ın bestesi ve oyuncular Ebru Cündübeyoğlu, Fikret Yıldırım Urağ ve Mert Turak'ın katılımıyla senfonik müziğin performans sanatı ile buluştuğu özel bir gösteri yer alacak.

Müze Gazhane'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konserlerin yanı sıra hem çocuklar hem de yetişkinler için özel etkinlikler düzenlenecek.

Şişli Belediyesinin etkinliklerinde de bugün Mazlum Çimen, Maçka Demokrasi Parkı'nda saat 20.00'de sahne alacak. 29 Ekim günü ise kutlamalar, Halaskargazi'de bulunan Şişli Atatürk Evi Müzesi önünde 18.30'da başlayacak.

Atatürk Evi önünde toplanacak olan kortej, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in önderliğinde ellerinde bayraklar, meşaleler ve müzik eşliğinde Büyük Fener Alayı geçişi yapacak. Maçka Demokrasi Parkı'nda bitecek olan Fener Alayı sonrasında Can Bonomo konser verecek.

Kadıköy Belediyesince ise 29 Ekim'de saat 10.00'da bisiklet ve klasik otomobillerden konvoy oluşturulacak.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneğinin organize ettiği Cumhuriyet Konvoyu ile 29 Ekim bisikletçilerinin oluşturacağı kortej 60. Yıl Göztepe Parkı'ndan Bağdat Caddesi'nde ilerleyerek, Kızıltoprak'a geçecek.

Üsküdar Belediyesi de bugün saat 19.00 itibariyle Cumhuriyet Bayramı Konseri ile İstanbullulara müzik ziyafeti sunacak. İlyas Yalçıntaş'ın sahne alacağı konserin ardından, Üsküdar Belediyesinin 29 Ekim için hazırladığı özel film, Harem Meydanı'nda kurulan ekrandan izlenecek. Sunucu Kadir Çöpdemir, kendine özel üslubuyla 29 Ekim'in ruhunu film eşliğinde izleyenlere aktaracak. Programın sonunda Rafet El Roman, unutulmaz şarkılarını seslendirecek.

Sergiler

Türkiye İş Bankası Müzesinde açılan "Bir Asrın Ardından/ Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer" sergisi, Milli Mücadele destanını ziyaretçilerin hafızasında yeniden canlandırıyor. 250'yi aşkın İstiklal Madalyası'nın da bir arada sunulduğu sergi, 30 Ekim'e kadar görülebilecek.

Cephelerde Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen aşamaların yanı sıra Anadolu'nun isimsiz kahramanlarına da özel yer ayıran sergide, harp sahalarında bulunan mühimmat parçaları, silahlar, kılıçlar, sıhhi malzeme, pusula, dürbün, telgraf, harita ve benzeri objelerle çok sayıda fotoğraf ve film yer alıyor.

Şişli Belediyesince tarihi belgeler, makaleler, haritalar ve fotoğraflardan oluşan "İlk ve Son Barış Lozan Sergisi" de Mecidiyeköy Likör Fabrikası'nda tarih meraklılarıyla buluştu.

Temmer Marble'ın katkılarıyla hazırlanan "Anamorfoz Atatürk" eseri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başlayacak.

Çekyalı Heykeltıraş Patrik Prosko tarafından yapımı yaklaşık üç ay süren, 93 farklı temadan 539 parçanın bir araya gelmesi ile hazırlanan eser, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeliyor.

İBB Kültür Daire Başkanlığının destekleri ile gerçekleştirilen "Kültür İnsanı Atatürk Sergisi" de yarın açılacak. Atatürk'ün hayata geçirdiği devrimlerin, kültür sanat ve eğitim alanlarında yarattığı etkileri, arşivlerde yer alan fotoğraflarla anlatılacağı sergi, 21 Kasım'a kadar açık olacak.

İETT çalışanları tarafından hazırlanan "Ata'nın En Büyük Mirası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sergisi" ise Karaköy ve Beyoğlu Tünel istasyonlarında görülebilecek. Sergide Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı 29 Ekim kutlamalarındaki tarihi anlara ait kareler yer alıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü coşkusu TRT ekranlarına da yansıyacak

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk milletinin seferberliği ile kurulan Türkiye Cumhuriyetinin 98. yıl dönümü coşkusu, birbirinden özel içeriklerle de TRT ekranlarında yaşanacak.

Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hazırlanan yayın, belgesel ve konserler ile Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı ve ilk sanat performansı TRT ekranlarından canlı olarak izleyicilerle buluşacak.

TRT1'in, yarın 11.00'de Anıtkabir'den yapacağı canlı yayınlarla Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahındaki atmosfer izleyenlerle paylaşılacak. Saatler 14.30'u gösterdiğinde ise "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Yayını" TRT1'de izleyiciyle buluşacak.

TRT Haber ise 09.00-12.00 saatleri arasında cumhuriyetin sembollerinden 1. TBMM Binası'ndan gerçekleştireceği özel yayınla Cumhuriyet Korteji ve bayram coşkusunun yaşandığı noktalara canlı bağlantılar yapılacak.

İstanbul'un İtilaf devletlerince işgalinin yaşandığı 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi arasındaki altı haftalık tarihsel süreci anlatan "Ya İstiklal ya Ölüm" dizisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda saat 00.15'te TRT1'de yayınlanacak.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ilk performans TRT 2'de canlı yayınlanacak

İstanbul'un simgelerinden Atatürk Kültür Merkezi yeniden kültür sanat dünyasıyla buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek açılışta Sinan Operası ilk kez sahnelenecek. Atatürk Kültür Merkezi açılış töreni ve Sinan Operası, 29 Ekim akşamı saat 18.00'de canlı yayınla TRT2'de izleyiciyle buluşacak.

TRT2'nin "Tarihin Ruhu" programı da Cumhuriyetin 98. yıl dönümünde, cumhuriyetin ilk yıllarından bayram kutlamalarını ve çok özel öyküleri ekranlara taşıyacak.

"Cumhuriyet Bayramı nasıl ilan edildi, ilk başta hangi mesajları kitlelere taşıyordu, zamanla hangi mesajlar öne çıktı ve bu değişimlerin sebepleri nelerdi?" sorularının birbirinden değerli arşiv görüntüleri ile ele alınacağı program, yarın 11.30'da ekranlara gelecek.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1919'da Anadolu'da başlayan Milli Mücadele'den cumhuriyetin ilanına kadar geçen tarihin anlatıldığı "Cumhuriyet Özel" belgeseli ise yarın saat 08.50 ve tekrarıyla 19.00'da TRT Belgesel'den seyredilebilecek.

"Benim Cumhuriyetim, Benim Şölenim" programı ile güne başlayacak olan TRT EBA İlkokul ve Ortaokul, "Çocuklarla Cumhuriyet" programı ile çocukların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel olarak hazırladığı koro şarkılarını ekrana getirecek.

"Uzaktan Erişim TRT EBA" yarışma programı da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümüyle seyircilerin karşısına çıkacak.

TRT Müzik'te de şef Mustafa Doğan Dikmen'in yöneteceği "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" de saat 20.00'de müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Radyosu ses ve saz sanatçılarının sunumu ve icraları ile gerçekleşecek konserde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına kadar gelinen yolda Çanakkale Zaferi, İstanbul'un işgali sırasında sanat hareketleri, Milli Mücadele yılları ve Cumhuriyetin kazanımları ile sanata verilen değer anlatılacak.

TRT Radyo 1, TRT FM, TRT Radyo 3, TRT Nağme, TRT Türkü ve TRT Bölge Radyoları'nda da gün boyunca özel konserler, programlar ve söyleşilerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak.

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